Morte della piccola Jolanda, chiesto l’ergastolo per i genitori (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una notizia che aveva sconvolto tutti, la Morte della piccola Jolanda, la bambina di 8 mesi sottoposta a continue sevizie e alla fine uccisa con un cuscino premuto sul volto nella notte tra il 21 e il 22 giugno del 2019 nell’abitazione in cui viveva a Sant’Egidio del Monte Albino. Per questo episodio sono stati arrestati i genitori, Giuseppe Passariello e Immacolata Monti. Nel corso del processo sono emerse due distinte ricostruzioni. Da un lato il racconto del padre che ha spiegato con un’afta il gonfiore al volto della bambina e con un incidente domestico le ustioni. Proprio questi segni di violenza aveva allertato i medici dai quali era partita la segnalazione alle Forze dell’Ordine. Un primo segnale di cedimento c’è stato nel racconto ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Una notizia che aveva sconvolto tutti, la, la bambina di 8 mesi sottoposta a continue sevizie e alla fine uccisa con un cuscino premuto sul volto nella notte tra il 21 e il 22 giugno del 2019 nell’abitazione in cui viveva a Sant’Egidio del Monte Albino. Per questo episodio sono stati arrestati i, Giuseppe Passariello e Immacolata Monti. Nel corso del processo sono emerse due distinte ricostruzioni. Da un lato il racconto del padre che ha spiegato con un’afta il gonfiore al voltobambina e con un incidente domestico le ustioni. Proprio questi segni di violenza aveva allertato i medici dai quali era partita la segnalazione alle Forze dell’Ordine. Un primo segnale di cedimento c’è stato nel racconto ...

Ultime Notizie dalla rete : Morte della Mantova, addio al veterinario Carlini: ucciso dal Covid a 70 anni La morte del veterinario ha fatto in breve tempo il giro della città, lasciando sgomenti e sorpresi quanti avevano avuto modo di conoscerlo. I funerali si terranno domani, sabato 17 aprile, alle 9.30 ...

Valanga in Friuli: morti due escursionisti Due persone sono morte dopo essere state travolte da una valanga che si è staccata stamani dallo Jof di Montasio, ... Tre gli elicotteri impiegati: della Protezione Civile del Fvg, quello sanitario e un ...

Migranti, naufragio al largo della Tunisia: almeno 21 morti. Salvate tre persone, 17 i dispersi Migranti, naufragio al largo della Tunisia: 21 morti. Almeno 21 migranti, compreso un bambino, sono morti al largo della Tunisia nel naufragio di un’imbarcazione che nella notte ...

Arte: morto Luciano Ventrone, per Zeri era 'il Caravaggio del XX secolo' (nuova versione) (2) (Adnkronos) - Luciano Ventrone ha esposto nei più importanti musei e gallerie internazionali, da Roma a Londra, da Montréal a Singapore, da New ...

