Milan, si balla: Leao e Calhanoglu scatenati in spogliatoio / Video (Di venerdì 16 aprile 2021) Rafael Leao, portoghese classe 1999, e Hakan Calhanoglu, turco classe 1994, ballano nello spogliatoio del Milan: i rossoneri sembrano di buon umore per il finale di stagione con la Champions League da conquistare. Ecco il Video pubblicato sui social. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 16 aprile 2021) Rafael, portoghese classe 1999, e Hakan, turco classe 1994,no nellodel: i rossoneri sembrano di buon umore per il finale di stagione con la Champions League da conquistare. Ecco ilpubblicato sui social.

Advertising

TheYorrick : @la_rossonera @RibaltaRossoner Titoli gazzetta: - il Milan balla il Walzer - Milan beffato, per un Walzer perde Gigio e Calha - En1gm4_ : RT @90ordnasselA: Il direttore di @cmdotcom, @steagresti , ci descrive in maniera impeccabile il Circo Milan: “Certo che Ibra ha deciso di… - benniblanco84 : RT @90ordnasselA: Il direttore di @cmdotcom, @steagresti , ci descrive in maniera impeccabile il Circo Milan: “Certo che Ibra ha deciso di… - diegocecati : RT @90ordnasselA: Il direttore di @cmdotcom, @steagresti , ci descrive in maniera impeccabile il Circo Milan: “Certo che Ibra ha deciso di… - MTex78 : RT @90ordnasselA: Il direttore di @cmdotcom, @steagresti , ci descrive in maniera impeccabile il Circo Milan: “Certo che Ibra ha deciso di… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan balla Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi ... Arslan, e Makengo in lizza per due maglie ma occhio perché Pereyra balla sempre tra centrocampo e ... MILAN - GENOA, domenica ore 12:30 Milan, Leao vice Ibra? Ovviamente la notizia è nota: Zlatan ...

Grifone, stai sul pezzo: alla Scala del calcio è sfida a suon di musica Ma pure per Balla la musica è importante: 'Mia madre era una cantante ai tempi di Nilla Pizzi e ... Melegoni, che col Milan può avere spazio, ha anche abbozzato qualche nota al piano: 'Voglio imparare a ...

Acerbi: "Dopo il Milan sono cambiato. Lazio, andiamo in Champions" Il giocatore della Lazio rilancia le ambizioni della squadra: "Non possiamo sbagliare. Poi penso all'Europeo" ROMA - "Arrivato al Milan ho avuto un calo mentale per la morte del mio papà. Dopo la mala ...

Tuttosport - Juve-Raiola, quanti nomi in ballo: Romagnoli in prima fila La presenza di Mino Raiola a Torino nei giorni scorsi infiamma il mercato, visti i buoni rapporti con la Juventus e i tanti nomi nel giro del potente agente. Secondo Tuttosport, con i ...

... Arslan, e Makengo in lizza per due maglie ma occhio perché Pereyrasempre tra centrocampo e ...- GENOA, domenica ore 12:30, Leao vice Ibra? Ovviamente la notizia è nota: Zlatan ...Ma pure perla musica è importante: 'Mia madre era una cantante ai tempi di Nilla Pizzi e ... Melegoni, che colpuò avere spazio, ha anche abbozzato qualche nota al piano: 'Voglio imparare a ...Il giocatore della Lazio rilancia le ambizioni della squadra: "Non possiamo sbagliare. Poi penso all'Europeo" ROMA - "Arrivato al Milan ho avuto un calo mentale per la morte del mio papà. Dopo la mala ...La presenza di Mino Raiola a Torino nei giorni scorsi infiamma il mercato, visti i buoni rapporti con la Juventus e i tanti nomi nel giro del potente agente. Secondo Tuttosport, con i ...