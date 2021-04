Milan, niente Raiola day oggi: nessuna visita del noto agente (Di venerdì 16 aprile 2021) Mino Raiola oggi non si vedrà a casa Milan: l’agente di Donnarumma e Ibrahimovic non ci sarà a Casa Milan smentendo alcuni rumors Si vociferava di una possibile visita di Mino Raiola negli uffici di Casa Milan durante la giornata di oggi. Nulla di vero. Maldini e Massara oggi hanno assistito all’allenamento a Milanello e non avevano in agenda alcun incontro di lavoro. Il gruppo squadra è unito per il raggiungimento degli obiettivi sportivi. Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma, i giocatori sotto la scuderia Raiola, sono pienamente coinvolti e rilassati: l’obiettivo Champions è l’unica priorità nella testa di ciascuno. Serenità invece per quanto riguarda le voci su Ibra che arrivano ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Minonon si vedrà a casa: l’di Donnarumma e Ibrahimovic non ci sarà a Casasmentendo alcuni rumors Si vociferava di una possibiledi Minonegli uffici di Casadurante la giornata di. Nulla di vero. Maldini e Massarahanno assistito all’allenamento aello e non avevano in agenda alcun incontro di lavoro. Il gruppo squadra è unito per il raggiungimento degli obiettivi sportivi. Ibrahimovic, Romagnoli e Donnarumma, i giocatori sotto la scuderia, sono pienamente coinvolti e rilassati: l’obiettivo Champions è l’unica priorità nella testa di ciascuno. Serenità invece per quanto riguarda le voci su Ibra che arrivano ...

Advertising

gilnar76 : Calciomercato #Milan, niente Raiola in sede: la situazione #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti #Milannews #Sansiro… - melomonaco86 : @FrancescoGelso7 @aldoolaf81 @FrancescoOrdine Ma noi chi! Io non tifo Milan non me ne fotte niente, vuoi credere ch… - sportli26181512 : Il ramadan di Bennacer: stesso lavoro dei compagni e integrazione proteica: Il ramadan di Bennacer: stesso lavoro d… - IPaolorinaldi : @PianetaMilan @SerieA Maresca doveva ammettere l'errore oppure la casta arbitrale doveva dare ragione al Milan. È c… - WilliamQuint9 : @Bett_Calcaterra Niente moralismi, lo sport professionistico è questo. Donnarumma ne uscirà male cmq. L'ingaggio of… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan niente Calciomercato Juventus, colpo in attacco: via libera dall'Inghilterra E' in prestito e deve tornare - afferma il mister ex Milan - Se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa con noi. Noi siamo aperti, ma se non succede niente sarà un giocatore dell'Everton e anche ...

Ti ricordi? Marcio Santos, il campione del mondo arrivato a Firenze per blindare la difesa e vincere una cena con Sharon Stone A Firenze sono convinti di aver preso un campione: e quando arriva, piuttosto frastornato dopo una festa in casa di Romario , Marcio è spavaldo: "Non temo niente, neanche il Milan che ormai è vecchio ...

Niente Cremonese per Balotelli Non c’è pace per Mario Balotelli. Non c’è pace per Mario Balotelli, attaccante fiore all’occhiello della faraonica campagna acquisti del Monza. L’ex di Inter e Milan non è stato convocato per la sfid ...

Calciomercato Milan, niente Raiola in sede: la situazione Non era in programma alcuna visita di Mino Raiola oggi a Casa Milan: facciamo il punto della situazione Si vociferava di una possibile visita di Mino Raiola negli uffici di Casa Milan durante la giorn ...

E' in prestito e deve tornare - afferma il mister ex- Se il Psg lo vuole, deve aprire una trattativa con noi. Noi siamo aperti, ma se non succedesarà un giocatore dell'Everton e anche ...A Firenze sono convinti di aver preso un campione: e quando arriva, piuttosto frastornato dopo una festa in casa di Romario , Marcio è spavaldo: "Non temo, neanche ilche ormai è vecchio ...Non c’è pace per Mario Balotelli. Non c’è pace per Mario Balotelli, attaccante fiore all’occhiello della faraonica campagna acquisti del Monza. L’ex di Inter e Milan non è stato convocato per la sfid ...Non era in programma alcuna visita di Mino Raiola oggi a Casa Milan: facciamo il punto della situazione Si vociferava di una possibile visita di Mino Raiola negli uffici di Casa Milan durante la giorn ...