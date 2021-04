Merkel difende i lockdown e il coprifuoco: “Quadro molto grave, il Covid non perdona”. I casi risalgono e i tedeschi si spostano troppo (Di venerdì 16 aprile 2021) “Purtroppo dobbiamo dirlo di nuovo: la situazione è seria, molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone“. Così ha parlato Angela Merkel in Parlamento, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l’inserimento a livello federale del “freno di emergenza”, ovvero un lockdown automatico imposto dal governo a quei territori che superano un’incidenza di 100 casi ogni 100mila abitanti. La cancelliera tedesca ha difeso la necessità avere restrizioni più severe e in particolare la misura del coprifuoco, previsto dalle 22 di sera alle 5 del mattino: “Il punto è ridurre gli spostamenti serali dei cittadini da un luogo all’altro così come l’uso del trasporto pubblico locale”, ha affermato la cancelliera. “Dobbiamo fermare questa terza ondata di pandemia” e “per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) “Purdobbiamo dirlo di nuovo: la situazione è seria,seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone“. Così ha parlato Angelain Parlamento, presentando la modifica della legge sulla pandemia che prevede l’inserimento a livello federale del “freno di emergenza”, ovvero unautomatico imposto dal governo a quei territori che superano un’incidenza di 100ogni 100mila abitanti. La cancelliera tedesca ha difeso la necessità avere restrizioni più severe e in particolare la misura del, previsto dalle 22 di sera alle 5 del mattino: “Il punto è ridurre gli spostamenti serali dei cittadini da un luogo all’altro così come l’uso del trasporto pubblico locale”, ha affermato la cancelliera. “Dobbiamo fermare questa terza ondata di pandemia” e “per ...

Advertising

fattoquotidiano : Merkel difende i lockdown e il coprifuoco: “Quadro molto grave, il Covid non perdona”. I casi risalgono e i tedesch… - Davide70405052 : RT @Adnkronos: Sale il dissenso in #Germania per il piano con #coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. - MattiaGallo17 : RT @Adnkronos: Sale il dissenso in #Germania per il piano con #coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. - fseviareggio : RT @Adnkronos: Sale il dissenso in #Germania per il piano con #coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. - Adnkronos : Sale il dissenso in #Germania per il piano con #coprifuoco dalle 21 alle 5 del mattino. -

Ultime Notizie dalla rete : Merkel difende Covid Germania, coprifuoco notturno: Merkel difende il piano Il piano della Merkel noto come "freno d'emergenza" include un coprifuoco notturno dalle 21 alle 5 del mattino. Alle critiche ricevute dagli esperti legali e dai membri dell'opposizione, la ...

Covid Germania, terza ondata. Merkel: 'Situazione molto seria' Merkel difende divieto di uscita Angela Merkel, al Bundestag, ha difeso il divieto di uscita come una delle misure per contenere la terza ondata della pandemia in Germania: 'Non è una invenzione ...

Covid: Merkel, situazione molto seria “Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la situazione è seria e cioè molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone”. Lo ha detto Angela Merkel in Parlamento, presentando la modifica della le ...

Covid, Merkel: “La situazione è molto seria, necessario un freno d’emergenza” La leader ha difeso in Parlamento la nuova stretta contro il Covid a livello nazionale, decisa dal governo, che introduce il cosiddetto “freno di emergenza”, un provvedimento definito da Merkel “urgen ...

Il piano dellanoto come "freno d'emergenza" include un coprifuoco notturno dalle 21 alle 5 del mattino. Alle critiche ricevute dagli esperti legali e dai membri dell'opposizione, la ...divieto di uscita Angela, al Bundestag, ha difeso il divieto di uscita come una delle misure per contenere la terza ondata della pandemia in Germania: 'Non è una invenzione ...“Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la situazione è seria e cioè molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone”. Lo ha detto Angela Merkel in Parlamento, presentando la modifica della le ...La leader ha difeso in Parlamento la nuova stretta contro il Covid a livello nazionale, decisa dal governo, che introduce il cosiddetto “freno di emergenza”, un provvedimento definito da Merkel “urgen ...