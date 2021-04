Manchester United, Pogba attacca Mourinho: “Va contro i giocatori, Solskjaer no” (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervista molto interessante quella rilasciata da Paul Pogba sul rapporto con l’allenatore Ole-Gunnar Solskjaer. Il centrocampista del Manchester United, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha criticato il precedente tecnico Jose Mourinho: “Con lui è tutto diverso, rispetto a prima, quando ad allenarci c’era Mou. Solskjaer non andrebbe mai contro i giocatori. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per un match, ma non li metterebbe mai da parte, come se se non esistessero più. Questa è la differenza tra Mourinho e Solskjaer. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai giocatori. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare e di trattare i ... Leggi su sportface (Di venerdì 16 aprile 2021) Intervista molto interessante quella rilasciata da Paulsul rapporto con l’allenatore Ole-Gunnar. Il centrocampista del, prossimo avversario della Roma in Europa League, ha criticato il precedente tecnico Jose: “Con lui è tutto diverso, rispetto a prima, quando ad allenarci c’era Mou.non andrebbe mai. Potrebbe non schierare un calciatore in campo, non sceglierlo per un match, ma non li metterebbe mai da parte, come se se non esistessero più. Questa è la differenza tra. Forse i suoi metodi funzionano meglio perché è più vicino ai. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare e di trattare i ...

Ultime Notizie dalla rete : Manchester United Obiettivo Danzica, Roma tra scaramanzia e voglia di riscatto. I tifosi a Fonseca: 'Resta' Rivale di una vita è anche il Manchester United, altra inglese che la Roma trova sulla strada di un'altra finale, quella del 26 maggio a Danzica. Rivincite ? Corsi e ricorsi storici, anche perché dal ...

Soccer: Roma relishing prospect of Man Utd challenge ROME, APR 16 - AS Roma are relishing the prospect of taking on Manchester United in the Europa League semi - finals after holding Ajax 1 - 1 at home on Thursday to prevail 3 - 2 on aggregate in the quarters. "We can play against anyone," said Edin Dzeko, who ...

Solskjaer sincero: "Non conosco la Roma, ma so che hanno difeso bene" Il tecnico del Manchester United ha parlato in vista della semifinale contro la Roma: "Sappiamo che le squadre italiane difendono bene".

Tutti gli articoli "Marcus Rashford" L’attaccante del Manchester United ha voluto lanciare un messaggio di vicinanza al suo ex compagno, vittima di una rapina nella ...

