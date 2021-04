L’operazione al polso destro di Nibali è riuscita (Di venerdì 16 aprile 2021) L’operazione al polso destro alla quale è stato sottoposto Vincenzo Nibali è stata superata “con successo”. Questo è quanto ha comunicato la Trek-Segafredo, squadra del ciclista siciliano, dopo l’intervento di riduzione della frattura del radio destro. Il campione messinese è rimasto in sala operatoria per circa un’ora, durante la quale lo staff medico della clinica di Lugano presso la quale era stato ricoverato gli ha applicato una placca con delle viti metalliche. Ricordiamo che Nibali è rimasto vittima di un incidente in allenamento, una caduta avvenuta mentre si trovava a Ponte Tresa, nei pressi del Lago di Lugano. In seguito alL’operazione al polso destro, lo Squalo ha dichiarato di sentirsi bene, aggiungendo di aver superato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021)alalla quale è stato sottoposto Vincenzoè stata superata “con successo”. Questo è quanto ha comunicato la Trek-Segafredo, squadra del ciclista siciliano, dopo l’intervento di riduzione della frattura del radio. Il campione messinese è rimasto in sala operatoria per circa un’ora, durante la quale lo staff medico della clinica di Lugano presso la quale era stato ricoverato gli ha applicato una placca con delle viti metalliche. Ricordiamo cheè rimasto vittima di un incidente in allenamento, una caduta avvenuta mentre si trovava a Ponte Tresa, nei pressi del Lago di Lugano. In seguito alal, lo Squalo ha dichiarato di sentirsi bene, aggiungendo di aver superato ...

