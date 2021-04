Infrastrutture, il governo Draghi accelera su sblocco 57 opere per 83 miliardi (Di venerdì 16 aprile 2021) Il governo accelera sullo sblocco di 57 opere rimaste fino a ora impigliate nella rete della burocrazia. Il ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha infatti nominato 29 commissari straordinari che potranno assumere ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori anche sospesi. I commissari agiranno in funzione di vera e propria stazione appaltante, operando in deroga al Codice degli appalti. Le opere da sbloccare hanno un costo stimato di circa 83 miliardi, di cui circa il 44% al Sud, con la creazione di 100 mila posti di lavoro al 2025. La parte del leone la fanno le opere ferroviarie, che sono 16, seguite da quelle stradali (14) e dai presidi di pubblica sicurezza (12). Seguono poi le ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 16 aprile 2021) Ilsullodi 57rimaste fino a ora impigliate nella rete della burocrazia. Il ministro dellee della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, ha infatti nominato 29 commissari straordinari che potranno assumere ogni determinazione necessaria per l'avvio o la prosecuzione dei lavori anche sospesi. I commissari agiranno in funzione di vera e propria stazione appaltante, operando in deroga al Codice degli appalti. Leda sbloccare hanno un costo stimato di circa 83, di cui circa il 44% al Sud, con la creazione di 100 mila posti di lavoro al 2025. La parte del leone la fanno leferroviarie, che sono 16, seguite da quelle stradali (14) e dai presidi di pubblica sicurezza (12). Seguono poi le ...

Advertising

9Roby11 : RT @Michele_Anzaldi: A che titolo il viceministro alle Infrastrutture Morelli sarebbe stato ricevuto per alcune ore presso la sede Rai di V… - molinaro_enrico : RT @Michele_Anzaldi: A che titolo il viceministro alle Infrastrutture Morelli sarebbe stato ricevuto per alcune ore presso la sede Rai di V… - peaceforitaly : RT @Michele_Anzaldi: A che titolo il viceministro alle Infrastrutture Morelli sarebbe stato ricevuto per alcune ore presso la sede Rai di V… - MariaCostaBonec : RT @Michele_Anzaldi: A che titolo il viceministro alle Infrastrutture Morelli sarebbe stato ricevuto per alcune ore presso la sede Rai di V… - AleZorer : TIM, Open Fiber e rete unica, Vatalaro: “Il piano del Governo sta fallendo, come rimediare” -

Ultime Notizie dalla rete : Infrastrutture governo Caos Alitalia, braccio di ferro Roma - Bruxelles ... il Governo non lo accetterà'. Per il decollo di Ita ' è importante partire col piede giusto con un ... non per mantenere i livelli di partenza', fa sapere il ministro delle infrastrutture e mobilità ...

Infrastrutture: Cancelleri, con i commissari nessun ostacolo alla ripartenza ...delle Infrastrutture e mobilita' sostenibili Giancarlo Cancelleri commenta la nomina dei 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche. 'Sono davvero contento dei grandi passi fatti dal Governo ...

Nominati commissari per sboccare 57 opere pubbliche. Cancelleri: "La Sicilia mette il turbo" La realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, il collegamento viario tra Chiaromonte e Ragusana e la Ss 640 Degli Scrittori, caserme per la pubblica sicurezza a Palermo e Catania, op ...

Recovery Plan, per Napoli progetti da 1,5 mld. Il Comune: Subito i cantieri se il Governo approva le nostre proposte Un miliardo e mezzo di euro è il valore dei progetti presentati dal Comune di Napoli nell’ambito del Recovery plan. Progetti già conclusi, che possono essere cantierizzati una volta ottenuto l’ok del ...

... ilnon lo accetterà'. Per il decollo di Ita ' è importante partire col piede giusto con un ... non per mantenere i livelli di partenza', fa sapere il ministro dellee mobilità ......dellee mobilita' sostenibili Giancarlo Cancelleri commenta la nomina dei 29 commissari per sbloccare 57 opere pubbliche. 'Sono davvero contento dei grandi passi fatti dal...La realizzazione dell’asse ferroviario Palermo-Catania-Messina, il collegamento viario tra Chiaromonte e Ragusana e la Ss 640 Degli Scrittori, caserme per la pubblica sicurezza a Palermo e Catania, op ...Un miliardo e mezzo di euro è il valore dei progetti presentati dal Comune di Napoli nell’ambito del Recovery plan. Progetti già conclusi, che possono essere cantierizzati una volta ottenuto l’ok del ...