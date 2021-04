Il re Nadal preso a pallate da Rublev. Si chiude una pagina di storia? (Di venerdì 16 aprile 2021) Rafa rimane e rimarrà, forse per sempre, il più grande giocatore da terra battuta della storia. Nel suo palmares figurano 60 tornei sul rosso: in ordine alfabetico, 2 tornei ad Acapulco, 2 ad Amburgo, ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Rafa rimane e rimarrà, forse per sempre, il più grande giocatore da terra battuta della. Nel suo palmares figurano 60 tornei sul rosso: in ordine alfabetico, 2 tornei ad Acapulco, 2 ad Amburgo, ...

Advertising

Gazzetta_it : #Nadal abdica sul rosso di #Montecarlo: #Rublev Si chiude una pagina di storia? @ROLEXMCMASTERS - LelloPinto : RT @LelloPinto: #Fognini vs Ruud e ha perso. Un vero muro di gomma. Questo norvegese ha preso l'impossibile, nonostante ieri abbia giocato… - LelloPinto : #Fognini vs Ruud e ha perso. Un vero muro di gomma. Questo norvegese ha preso l'impossibile, nonostante ieri abbia… - napolista : Il tennis si prepara a “#Nadal contro Nadal”: Toni, lo zio di Rafa, ora allena Auger-Aliassime Lunedì ha preso il s… - goffredo16 : @lorenzofares Se lo conosco un pò a #Djokovic lo 0-3 preso da #Nadal all'ultimo #RG non è andato giù proprio gli è… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal preso Il re Nadal preso a pallate da Rublev. Si chiude una pagina di storia? Preso a pallate ? A quasi 11 anni dalla famosa debacle contro Robin Soderling al Roland Garros del 2009, Rafa Nadal ha subito la seconda devastante sconfitta della carriera sulla terra battuta ad ...

#BARVxL: Troppo Nole per Jannick! Per adesso? Il set si chiude 6 - 3 ma soprattutto lasciando l'impressione che l'italiano abbia preso le misure ... ( Federer, Nadal e Djokovic) i tornei che precedono gli Slam fanno parte semplicemente di una ...

Clamoroso a Montecarlo: Nadal saluta il torneo Dopo la netta e schiacciante vittoria contro Dimitrov nessuno poteva immaginarsi che il cammino di Rafael Nadal a Montecarlo si sarebbe interrotto appena il giorno seguente. Eppure, contro ogni pronos ...

Tennis, ATP Montecarlo: Fognini esce ai quarti di finale Tennis, ATP Montecarlo: Fabio Fognini esce di scena dal torneo monegasco eliminato in due set da Ruud Caspercon il punteggio di 6-4 6-3 ...

a pallate ? A quasi 11 anni dalla famosa debacle contro Robin Soderling al Roland Garros del 2009, Rafaha subito la seconda devastante sconfitta della carriera sulla terra battuta ad ...Il set si chiude 6 - 3 ma soprattutto lasciando l'impressione che l'italiano abbiale misure ... ( Federer,e Djokovic) i tornei che precedono gli Slam fanno parte semplicemente di una ...Dopo la netta e schiacciante vittoria contro Dimitrov nessuno poteva immaginarsi che il cammino di Rafael Nadal a Montecarlo si sarebbe interrotto appena il giorno seguente. Eppure, contro ogni pronos ...Tennis, ATP Montecarlo: Fabio Fognini esce di scena dal torneo monegasco eliminato in due set da Ruud Caspercon il punteggio di 6-4 6-3 ...