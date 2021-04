Grinta Leclerc: "Non mi rassegno al 5° posto" (Di venerdì 16 aprile 2021) di Leo Turrini A tutto Leclerc! A Imola. Oggi alle 11 e alle 14,30 le prove libere del Gran Premio del Made d'Italy e dell'Emilia Romagna. Il sogno Ferrari che ritorna. Con il Principe di Monaco nei ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 16 aprile 2021) di Leo Turrini A tutto! A Imola. Oggi alle 11 e alle 14,30 le prove libere del Gran Premio del Made d'Italy e dell'Emilia Romagna. Il sogno Ferrari che ritorna. Con il Principe di Monaco nei ...

F1 - Villeneuve: 'Tra Leclerc e Sainz ci sarà una bella sfida' Jacques Villeneuve è convinto che Carlos Sainz e Charles Leclerc metteranno in scena un bel duello per la leadership all'interno della Scuderia Ferrari . In ...a quest'ultimo con grande grinta ed ...

Carlos Sainz: "Papà mi disse di Studioso, calmo e controllato ma - allo stesso tempo - abituato fin da giovanissimo a lottare più degli altri. Carlos Sainz si racconta sul Corriere della Sera tra passato e futuro ...

