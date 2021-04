Garante Privacy boccia il riconoscimento facciale perché «sorveglianza indiscriminata»

Leggi su giornalettismo

(Di venerdì 16 aprile 2021) Proprio oggi abbiamo intervistato Filippo Sensi, che ha presentato una proposta di legge per una moratoria sull’utilizzo del, esprimendo non pochi dubbi sulla legittimità dell’utilizzo delma non demonizzandolo. Si tratta di un utilizzo della tecnologia con un potenziale che va regolamentato, in sostanza. Poco fa è uscita la notizia che ildellahato la possibilità da parte delle forze di polizia di utilizzare il Sari Real Time. Il sistema dibiometrico dal vivo, ha spiegato il, «realizzerebbe per come è progettato una forma di/di massa». Ildella ...