Federica Panicucci si lascia andare e ammette | “La vita è così breve che…”

Leggi su cityroma

(Di venerdì 16 aprile 2021), il video delle vacanze su instagram: “Laè troppoper passarla a litigare” La nostalgia dell’estate si fa sentire per tutti, anche per. La conduttrice di Mattino Cinque oggi pomeriggio ha infatti pubblicato un video su instagram girato durante una vacanza fatta in passato, lo scorso anno o forse prima ancora, nel quale la si vede in costume immersa fino all’altezza del bacino in acque cristalline, con una spiaggia e delle palme sullo sfondo. Al video in questione (visibile nel secondo paragrafo) ha allegato una citazione di Mark Twain, ossia: Lache non c’è tempo per i litigi, per il rancore e per la guerra. C’è solo il tempo per amare e dura solamente un ...