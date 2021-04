F1, Carlos Sainz: “Inizio promettente. Con Leclerc giochiamo a paddle, a golf non è capace” (Di venerdì 16 aprile 2021) Carlos Sainz archivia una prima giornata del Gran Premio di Emilia Romagna tutto sommato positiva. Lo spagnolo della Ferrari ha concluso al 5° posto la prima sessione di prove libere, confermandosi poi al vertice anche nel pomeriggio, dove ha stampato il 4° tempo (però di fatto in contumacia di Max Verstappen, fermato dalla rottura di un semiasse dopo pochi minuti). Quali sono le sue sensazioni in vista della prima gara italiana da ferrarista della carriera? Ecco quanto dichiarato dall’iberico ai microfoni di Sky Sport F1. “Correre in Italia con la Ferrari è sempre speciale. Purtroppo però mancano i tifosi. Un Gran Premio in Italia da ferrarista senza il pubblico non è la stessa cosa, o meglio non è certo come me lo immaginavo! Però in questo momento va così e dobbiamo farcene una ragione. Speriamo che per Monza, a settembre, ci possano essere i ... Leggi su oasport (Di venerdì 16 aprile 2021)archivia una prima giornata del Gran Premio di Emilia Romagna tutto sommato positiva. Lo spagnolo della Ferrari ha concluso al 5° posto la prima sessione di prove libere, confermandosi poi al vertice anche nel pomeriggio, dove ha stampato il 4° tempo (però di fatto in contumacia di Max Verstappen, fermato dalla rottura di un semiasse dopo pochi minuti). Quali sono le sue sensazioni in vista della prima gara italiana da ferrarista della carriera? Ecco quanto dichiarato dall’iberico ai microfoni di Sky Sport F1. “Correre in Italia con la Ferrari è sempre speciale. Purtroppo però mancano i tifosi. Un Gran Premio in Italia da ferrarista senza il pubblico non è la stessa cosa, o meglio non è certo come me lo immaginavo! Però in questo momento va così e dobbiamo farcene una ragione. Speriamo che per Monza, a settembre, ci possano essere i ...

