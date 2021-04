Dzeko: "La fascia da capitano? Per me era un onore, ma..." (Di venerdì 16 aprile 2021) Edin Dzeko dopo il passaggio in semifinale di Europa League: "Noi siamo la Roma e dobbiamo dare tutto. A livello personale questa stagione non è stata il top, ma non mi piace guardare a quello che è ... Leggi su video.gazzetta (Di venerdì 16 aprile 2021) Edindopo il passaggio in semifinale di Europa League: "Noi siamo la Roma e dobbiamo dare tutto. A livello personale questa stagione non è stata il top, ma non mi piace guardare a quello che è ...

siamo_la_Roma : ?? Bomber #Dzeko si fa trovare pronto all’appuntamento con il gol ?? Nel momento più complicato della partita con l… - Fabio76463280 : RT @Vale96L: Ultima polemica. Finita la partita con qualificazione alla semifinale EL le domande di Sky sono state - a Dzeko: ma la fascia… - LuigiBevilacq17 : RT @prohaska83: 'Io gioco per la Roma, non per la fascia'. Edin Dzeko, perfetto. - Tottinho88 : RT @prohaska83: 'Io gioco per la Roma, non per la fascia'. Edin Dzeko, perfetto. - Claugia1977 : @angelomangiante Vero... ma le domande a Calafiori su Spinazzola, a Dzeko sulla fascia di capitano e al mister sul… -

Dzeko ha perso la fascia, non il vizio e nelle coppe è da trenta (gol) e lode Io non torno mai indietro, però, la cosa importante è la Roma, non la fascia o Dzeko'. Curiosità: tre anni fa in Champions League, Edin ha dedicato la tripletta segnata contro il Viktoria Plzen in ...

Dzeko scaccia i fantasmi: Roma in semifinale La Roma prende coraggio dopo il grande spavento, e al 72' Edin Dzeko, imbeccato da Calafiori e sfruttando una deviazione che gli accomoda il pallone, pareggia i conti. La Roma vola in semifinale, dove ...

Il bomber perde il pelo ma non il vizio…del gol. Trentesimo in Europa con la Roma per Dzeko ROMA AJAX DZEKO GOL – Undicesimo gol stagionale, 117esimo con la maglia della Roma. Il quarto in questa stagione in Europa League dopo quello allo Young Boys e i due al Braga nei sedicesimi di finale.

