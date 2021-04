Draghi | “Riaperture definitive? Se le regole anti-contagio saranno rispettate la probabilità di tornare indietro sarà molto bassa”

(Di venerdì 16 aprile 2021) “le? Quando ho parlato di rischio ragionato è questa la risposta: se i comportamenti sono osservati e sulla campagna vaccinale non ho dubbi chesempre meglio la possibilita che si tornie in autunno la vaccinazionediffusa“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa sulla situazione epidemiologica in Italia e il relativo allentamento delle misure. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

... consentendoci dal 26 aprilegraduali per dare un segnale di ripresa al Paese. Così il ministro della Salute Speranza in conferenza con. Il primo luogo in cui investiremo il piccolo ...Leggi anche Riapertura scuole, ristoranti, palestre: calendario e listae zona gialla,: "Rischio ragionato" Ricordando che "in base ai dati di evidenza scientifica, nei luoghi all'...Una riunione della cabina di regia, presieduta da Mario Draghi, ha deciso per una stagione di riaperture dopo i due mesi di rigore contro la pandemia. "Dal 26 aprile tornerà la zona gialla e scuole ...