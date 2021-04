Demi Lovato con i capelli cortissimi: una lotta contro gli stereotipi di genere (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo visto tutti lo straordinario cambio look di Demi Lovato, che – dalla sua lunghissima chioma – è passata a un taglio cortissimo. Ebbene, la pop star (28 anni) ha rivelato il motivo di questa decisione: non solo ha voluto cambiare stile, ma ci sarebbe una ragione molto più profonda. Demi Lovato ha stravolto i … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo visto tutti lo straordinario cambio look di, che – dalla sua lunghissima chioma – è passata a un taglio cortissimo. Ebbene, la pop star (28 anni) ha rivelato il motivo di questa decisione: non solo ha voluto cambiare stile, ma ci sarebbe una ragione molto più profonda.ha stravolto i … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ddlovato0820pl : Demi Lovato via Instagram story (biancafinch) - ddlovato0820pl : Demi Lovato via Instagram story (biancafinch) - goiagaba : demi lovato e queen - Nubiasilva025 : RT @demilovatobr: ?? Demi Lovato em foto publicada pela modelo Bianca Finch no Instagram story. - porcamalou : @theRealElectraa demi lovato? ah nono lei no -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato Bella Thorne se ne frega La copertina di 'The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray' Da ex Disney star, hai visto il documentario su Demi Lovato? In pratica lei racconta di quanto sia stato difficile, in passato, dover ...

Clio Make Up contro i filtri Instagram: "Importante distiguere tra realtà e finzione" Parole attuali che si inseriscono nel dibattito sul body positive approfondimento Demi Lovato: il messaggio a sostegno della Body positivity Vi abbiamo proposto sopra la didascalia completa della ...

Demi Lovato torna in tv con la serie Hungry, sui disturbi alimentari La cantante e attrice Demi Lovato sarà la protagonista di Hungry, una serie sui disturbi alimentari di cui il network NBC ha ordinato la produzione del pilot. Demi Lovato sarà la protagonista di di Hu ...

Demi e la sua serie sui disturbi alimentari Forse Demi Lovato tornerà in TV con una nuova serie prodotta da NBC. Ecco cosa sappiamo della trama. Ultime notizie ...

La copertina di 'The Life of a Wannabe Mogul: Mental Disarray' Da ex Disney star, hai visto il documentario su? In pratica lei racconta di quanto sia stato difficile, in passato, dover ...Parole attuali che si inseriscono nel dibattito sul body positive approfondimento: il messaggio a sostegno della Body positivity Vi abbiamo proposto sopra la didascalia completa della ...La cantante e attrice Demi Lovato sarà la protagonista di Hungry, una serie sui disturbi alimentari di cui il network NBC ha ordinato la produzione del pilot. Demi Lovato sarà la protagonista di di Hu ...Forse Demi Lovato tornerà in TV con una nuova serie prodotta da NBC. Ecco cosa sappiamo della trama. Ultime notizie ...