Debito pubblico buono | Draghi mette in campo 237 miliardi

(Di venerdì 16 aprile 2021) Whatever it takes Il faro del governo "è la crescita" ha detto il premier ai suoi ministri, confermando l'intenzione di mantenere "una visione espansiva per le imprese e per l'economia". E visto che ...

'Gli occhi di oggi vedono tassi di interesse che erano al 3% e oggi sono allo 0,5% sull'emissione del debito pubblico, sono diversi', ha spiegato il premier. 'Nessuno, in tutte le conversazioni... "La domanda che ci si pone oggi è sulla crescita – ha fatto notare Draghi – Ovvero 'ce la farà questo paese a crescere in modo tale da poter ripagare tutto il debito che sta facendo oggi?' E' questa la domanda."