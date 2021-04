Crisanti: 'In Italia niente immunità di gregge senza vaccini nella fascia 1 - 18 anni' (Di venerdì 16 aprile 2021) Per Andrea è una questione puramente matematica: l' è impossibile se non si vaccinano bambini e ragazzi fino ai 18 anni. 'Non credo che la raggiungeremo senza somministrare questa fascia - ha detto il ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) Per Andrea è una questione puramente matematica: l' è impossibile se non si vaccinano bambini e ragazzi fino ai 18. 'Non credo che la raggiungeremosomministrare questa- ha detto il ...

Ultime Notizie dalla rete : Crisanti Italia Vaccino Covid, Crisanti: "In Italia non raggiungeremo l'immunità di gregge" Facciamo le cose una volta per tutte, ma fatte bene" esorta Crisanti intervenendo alla trasmissione "Agorà". su Rai3. "Una road map e un cronoprogramma penso che giovino alla tranquillità e serenità ...

Crisanti: 'In Italia niente immunità di gregge senza vaccini nella fascia 1 - 18 anni' E di conoscere novità anche in vista dell' che verrà: 'Una mappa sulle riaperture penso che giovi a tutti per la serenità - continua Crisanti - . Ma dobbiamo riflettere sui numeri, perché l'...

Vaccino Covid, Crisanti: «In Italia non raggiungeremo l’immunità di gregge» Il professore: «È un problema matematico. Avremmo bisogno di 42 milioni di vaccinati, ma gli under 18 (per cui non esiste oggi un siero) sono circa 12 milioni. Non sono contrario alle riaperture ma bi ...

Crisanti pessimista: "L'Italia non raggiungerà mai l'immunità di gregge" Sulle riaperture: "Boris Johnson ha riaperto pochi giorni fa avendo 40 morti, 2.000 casi al giorno e il 65% della popolazione vaccinata. Noi abbiamo 400 morti al giorno, 16mila casi e appena il 10% de ...

