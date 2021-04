Covid, Rt medio nazionale ancora in calo: è a 0,85 (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – L‘Rt medio nazionale in Italia è pari a 0,85, ancora in calo rispetto alla settimana scorsa, quando si attestava a 0,92. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale sul Covid-19 (relativo alla settimana dal 5 all’11 aprile) dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero sella Salute, che sarà diffuso oggi. In lieve calo anche l’incidenza dei nuovi casi, che comunque resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti. Leggi su dire (Di venerdì 16 aprile 2021) ROMA – L‘Rt medio nazionale in Italia è pari a 0,85, ancora in calo rispetto alla settimana scorsa, quando si attestava a 0,92. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio settimanale sul Covid-19 (relativo alla settimana dal 5 all’11 aprile) dell’Istituto superiore di Sanità e del ministero sella Salute, che sarà diffuso oggi. In lieve calo anche l’incidenza dei nuovi casi, che comunque resta elevata e ancora lontana da livelli (50 per 100mila abitanti) che permetterebbero il completo ripristino sull’intero territorio nazionale dell’identificazione dei casi e il tracciamento dei loro contatti.

Ultime Notizie dalla rete : Covid medio Covid e crisi, Toti: "Serve un cronoprogramma sulle riaperture per dare fiducia alle categorie economiche" Il presidente della Regione, Giovanni Toti , ha appena finito il punto stampa sull'emergenza Covid ... 'È ottimista sulle prospettive economiche nel medio periodo, perché grazie ai vaccini verrà meno l'...

Buone notizie (ma non illudiamoci): scende l'Rt nazionale a 0,85 Un piccolo quanto importante miglioramente rispetto alla scorsa settimana. L'indice Rt medio nazionale si attesta a 0.85, registrando dunque un calo, in quanto la scorsa settimana era a 0.su Covid - ...

Ok CdM a scostamento. Def: debito pubblico ai massimi da più 100 anni Con il nuovo scostamento di bilancio da 40 miliardi di euro per il Sostegni bis il debito pubblico italiano salirà al 159,8%, massimo degli ultimi 100 anni ...

Riaprono anche cinema e palestre Riaperture, il Consiglio federale sceglie un "rischio calcolato" e dà il via libera non solo alle terrazze di bar e ristoranti - In Svizzera 2'601 contagi e 14 morti ...

