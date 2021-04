Covid, in Brasile è “strage degli innocenti”: 852 bambini morti (Di venerdì 16 aprile 2021) Si profila una vera e propria catastrofe umanitaria in Brasile: 3000 morti in 24 ore per Covid, 852 bambini deceduti in un anno di relativa epidemia In Brasile si infiamma lo scontro politico-giudiziario dopo che a maggioranza il plenum della Corte Suprema ha cancellato le condanne inflitte nell’ambito dell’inchiesta “Lava Jato”, la Mani Pulite brasiliana, all’ex presidente Luiz Inacio da Silva, che pertanto è eleggibile e potrà candidarsi alle presidenziali del 2022, mentre il Presidente in carica Jair Bolsonaro ha commentato con “solo Dio mi rimuove dalla presidenza e mi rimuove, ovviamente, togliendomi la vita” la notizia secondo la quale il giudice Carmen Lucia, della Corte Suprema Federale, ha stabilito un termine di 5 giorni al Presidente della Camera dei Deputati, Arthur Lira, per spiegare ... Leggi su ck12 (Di venerdì 16 aprile 2021) Si profila una vera e propria catastrofe umanitaria in: 3000in 24 ore per, 852deceduti in un anno di relativa epidemia Insi infiamma lo scontro politico-giudiziario dopo che a maggioranza il plenum della Corte Suprema ha cancellato le condanne inflitte nell’ambito dell’inchiesta “Lava Jato”, la Mani Pulite brasiliana, all’ex presidente Luiz Inacio da Silva, che pertanto è eleggibile e potrà candidarsi alle presidenziali del 2022, mentre il Presidente in carica Jair Bolsonaro ha commentato con “solo Dio mi rimuove dalla presidenza e mi rimuove, ovviamente, togliendomi la vita” la notizia secondo la quale il giudice Carmen Lucia, della Corte Suprema Federale, ha stabilito un termine di 5 giorni al Presidente della Camera dei Deputati, Arthur Lira, per spiegare ...

MSF_ITALIA : ??LANCIAMO UN APPELLO internazionale per chiedere alle autorità brasiliane di riconoscere la gravità della crisi e d… - Avvenire_Nei : Covid-19. Strage di bambini in Brasile, oltre 800 i morti - LaStampa : Covid in Brasile, mancano i sedativi e i pazienti intubati vengono legati. Un’infermiera: “Ci implorano di non farl… - lacavaz : Il Covid fa strage di bimbi in Brasile: in un anno ne sono morti 2060 sotto i 9 anni, 1300 i neonati. Rischio catas… - Uff42996046 : RT @Tg3web: Ottomila morti solo nelle ultime 48 ore. Il Brasile è letteralmente messo in ginocchio dal covid. Mancano letti, medicine e oss… -