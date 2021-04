Covid Germania, terza ondata. Merkel: 'Situazione molto seria' (Di venerdì 16 aprile 2021) La di in sta preoccupando non poco la cancelliera : 'Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: la Situazione è seria e cioè molto seria. La terza ondata della pandemia la fa da padrone'. Lo ha detto Angela ... Leggi su leggo (Di venerdì 16 aprile 2021) La di in sta preoccupando non poco la cancelliera : 'Purtroppo dobbiamo dire di nuovo: lae cioè. Ladella pandemia la fa da padrone'. Lo ha detto Angela ...

Advertising

myrtamerlino : Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chi… - MediasetTgcom24 : Covid, Germania: numeri troppo alti, servono nuove restrizioni #germania - ingamaz4 : RT @myrtamerlino: Ieri in #Germania somministrate 738.000 dosi di #vaccino in un giorno. Settecentotrentottomila!!! Il resto sono chiacchie… - Lux97335459 : RT @Tg3web: In Francia è stata superata la soglia delle centomila vittime di covid e in Germania si cerca un maggiore coordinamento tra i L… - Carmela_oltre : RT @Tg3web: In Francia è stata superata la soglia delle centomila vittime di covid e in Germania si cerca un maggiore coordinamento tra i L… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Germania Covid, la variante indiana cresce in Gran Bretagna: cos'è e quanti casi ci sono in Italia ... si evidenzia che il 42% delle sequenze di B.1.617 depositate arriva dall'India, il 18% dalla Gran Bretagna, il 9% dagli Usa, ma ci sono casi anche in Germania , Svizzera , ma c'è anche l'Italia, che ...

Covid, Merkel: 'La situazione è molto seria' Anche il deputato dell'SPD ed esperto della Salute Karl Lauterback, molto ascoltato in Germania, è ... INDIA - Il Paese ha registrato un ulteriore record di nuove infezioni da Covid - 19 in 24 ore, con ...

La variante indiana cresce in Gran Bretagna: cos’è e quanti casi ci sono in Italia Nel portale internazionale PANGO lineages, si evidenzia che il 42% delle sequenze di B.1.617 depositate arriva dall’India, il 18% dalla Gran Bretagna, il 9% dagli Usa, ma ci sono casi anche in ...

Covid, la variante indiana cresce in Gran Bretagna: cos’è e quanti casi ci sono in Italia I dati del Public Health England segnalano 77 casi. Ci sono 5 casi anche in Italia e diversi in California. Presenta due mutazioni definite «preoccupanti». Si fa strada l’ipotesi di aggiornare i vacci ...

... si evidenzia che il 42% delle sequenze di B.1.617 depositate arriva dall'India, il 18% dalla Gran Bretagna, il 9% dagli Usa, ma ci sono casi anche in, Svizzera , ma c'è anche l'Italia, che ...Anche il deputato dell'SPD ed esperto della Salute Karl Lauterback, molto ascoltato in, è ... INDIA - Il Paese ha registrato un ulteriore record di nuove infezioni da- 19 in 24 ore, con ...Nel portale internazionale PANGO lineages, si evidenzia che il 42% delle sequenze di B.1.617 depositate arriva dall’India, il 18% dalla Gran Bretagna, il 9% dagli Usa, ma ci sono casi anche in ...I dati del Public Health England segnalano 77 casi. Ci sono 5 casi anche in Italia e diversi in California. Presenta due mutazioni definite «preoccupanti». Si fa strada l’ipotesi di aggiornare i vacci ...