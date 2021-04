BTP Futura, Tesoro pronto alla terza emissione: tasso minimo 0,75% (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura. Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ripresa economica post Covid-19 e e delle spese relative alla campagna vaccinale avranno luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. In particolare, i tassi garantiti sono: 0,75% dal 1° al 4° anno; 1,20% dal 5° all’8° anno; 1,65% dal 9° al 12° anno; 2% dal 13° al 16° anno. Il MEF specifica che i tassi definitivi saranno annunciati alla chiusura del collocamento, ma non saranno comunque inferiori a quelli comunicati oggi. In particolare, il tasso cedolare fissato per i primi 4 anni di vita del titolo resterà invariato, mentre potranno essere rivisti al rialzo ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 16 aprile 2021) (Teleborsa) – Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti delladel BTP. Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ripresa economica post Covid-19 e e delle spese relativecampagna vaccinale avranno luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. In particolare, i tassi garantiti sono: 0,75% dal 1° al 4° anno; 1,20% dal 5° all’8° anno; 1,65% dal 9° al 12° anno; 2% dal 13° al 16° anno. Il MEF specifica che i tassi definitivi saranno annunciatichiusura del collocamento, ma non saranno comunque inferiori a quelli comunicati oggi. In particolare, ilcedolare fissato per i primi 4 anni di vita del titolo resterà invariato, mentre potranno essere rivisti al rialzo ...

Ultime Notizie dalla rete : BTP Futura Borsa: mercati tengono in attesa Eurogruppo, Milano piatta In Piazza Affari (Ftse Mib +0,1%), che guarda anche allo spread attorno a 102 punti dopo il lancio del Btp Futura, bene Cnh e Unipol che salgono dell'1,2%, con Unicredit, Exor e Stellantis in rialzo ...

BTP Futura, Tesoro pronto alla terza emissione: tasso minimo 0,75% Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura . Le sottoscrizioni del Titolo 100% retail a sostegno della ripresa economica post Covid - 19 e e delle spese relative alla campagna vaccinale avranno luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 ...

Borsa: mercati tengono in attesa Eurogruppo, Milano piatta Listini azionari del Vecchio continente sempre in cauto rialzo dopo i dati dell'inflazione nella zona euro e in attesa delle riunioni on line sia dell'Eurogruppo sia dell'Ecofin: Francoforte è la Bors ...

Btp Futura: Tesoro annuncia entità cedole minime garantite, emissione al via lunedì 19 aprile Il Tesoro ha annunciato i tassi cedolari minimi garantiti della terza emissione del BTP Futura, che avrà luogo da lunedì 19 aprile a venerdì 23 aprile, salvo chiusura anticipata. Le cedole minime sono ...

