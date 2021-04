Bologna, Tomiyasu frena ancora (Di venerdì 16 aprile 2021) Bologna - Quando prova ad aumentare i carichi di lavoro avverte ancora fastidio al polpaccio destro: Takehiro Tomiyasu anche ieri si è allenato a parte. E la sua presenza contro lo Spezia resta in ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 16 aprile 2021)- Quando prova ad aumentare i carichi di lavoro avvertefastidio al polpaccio destro: Takehiroanche ieri si è allenato a parte. E la sua presenza contro lo Spezia resta in ...

Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi BOLOGNA - SPEZIA, domenica ore 15 Bologna, De Silvestri e Skov Olsen in gruppo Gli esami non hanno ...soprattutto il recupero del primo dato che c'è da verificare ancora il pieno recupero di Tomiyasu. ...

Bologna-Spezia dove vederla: SKY o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita Bologna-Spezia è una sfida valida per la 31ª giornata: tutto sul match del Renato Dall'Ara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

NEWS – Cambia il Genoa! Pessina, Osimhen, Dybala, Tomiyasu, Leiva, Caputo… Chi gioca e chi sta fuori, ecco le ultime novità di formazione verso la 31a giornata. Questi sono gli aggiornamenti che arrivano dai campi, riportati dai quotidiani di oggi. GENOA – Non solo Davide Za ...

