Bertolacci e l’esperienza in Turchia | “Mi ha dato la chance di dimostrare il mio valore”

Leggi su alfredopedulla

(Di venerdì 16 aprile 2021) Andrea, nuovo centrocampista del Karagumruk, ha raccontato la sua esperienza inin un’intervista rilasciata a Il Secolo XIX: “Ho giocato diciotto partite, sto ritrovando continuità e ne avevo bisogno. Mi hal’opportunità diquel che valgo: è un club ambizioso e a Istanbul si sta bene. Siamo in corsa per l’Europa, ce la giochiamo”. Sulla scelta.“Mi avevano cercato già in estate, mi sono ritrovato ad allenarmi da solo e allora ho ripreso in considerazione la. Mi ha chiamato Viviano, sono partito con entusiasmo: la SuperLig è una sorpresa, è simile alla Premier. Molto fisico, poco tatticismo, tanti gol. Una bella sfida dopo qualche scelta sbagliata”. Foto: Twitter Karagumruk L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.