BARI-PALERMO | DUBBI E SCELTE DI FILIPPI | LE PROBABILI FORMAZIONI

Leggi su mediagol

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ilcerca il bis nel match in programma domenica pomeriggio contro il.Alle ore 15.00, allo Stadio "San Nicola", andrà in scena la sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie C-Girone C. Gli uomini di Giacomotorneranno, dunque, in campo dopo la vittoria conquistata in occasione del match contro il Foggia, grazie alla rete messa a segno a pochi minuti dal termine da Nicola Valente. Tre punti che spingono la compagine rosanero verso la matematica certezza di qualificarsi ai playoff, che avranno inizio il prossimo 9 maggio con il primo turno della fase girone.Al cospetto della squadra di Massimo Carrera,e il suo staff dovranno fare a meno di Lorenzo Lucca. Il numero 17 rosanero, costretto a lasciare il campo di Monopoli anzitempo a causa di un problema al ginocchio ...