Amstel Gold Race 2021 | Alaphilippe sfida Van Aert e Roglic nella prima delle tre classiche delle Ardenne

(Di venerdì 16 aprile 2021) Questa domenica l’inaugurerà la settimana. La gara più prestigiosa dei Paesi Bassi, in via del tutto eccezionale, si snoderà lungo un tracciato di 17 chilometri da ripetere dodici volte. Nel circuito in questione, inoltre, sono presenti tre salite, vale a dire il Geulhemmerberg, il Bemelerberg e il Cauberg. La manifestazione misurerà, complessivamente, 218 chilometri e nell’ultima tornata non sarà presente il sopraccitato Cauberg. Tra i favoriti principali per il successo finale troviamo il britannico Tom Pidcock (Team Ineos), il quale mercoledì ha vinto la Freccia del Brabante, il campione del Mondo Julian(Deceuninck-Quick Step) e la coppia della Jumbo-Visma ...

... come giudica questa notizia? 'Per me è un vantaggio in quanto avevo programmato di non disputarla, al fine di potermi concentrare sull'Race. Non nascondo, però, che la mia ambizione è ...Rivivi la Freccia del Brabante On Demand (Contenuto Premium)RaceRace: percorso e favoriti 11/04/2021 A 21:25 Ciclismo Ciclismo in diretta: calendario e risultati del World ...«Come tutti sanno, queste classiche rappresentano uno dei momenti chiave della mia stagione, oltre ad essere tra le mie gare preferite. Qui ho conquistato il mio primo Monumento ...Si prospetta una grande bagarre per la 55esima edizione dell'Amstel Gold Race riservata agli uomini, e l'ottava riservata alle donne, che si svolgeranno domenica 18 aprile. La classica olandese prende ...