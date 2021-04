Ambigram | o dell’eterna disputa tra prog e punk

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Giorni fa ho avuto una mezza discussione con mia figlia grande, Lucia, la ragazza che avete imparato a conoscere attraverso le pagelle di X Factor Padre e Figlia. Con quattro figli in casa è facile avere discussioni, specie in un periodo stressante come questo, stressante per loro, sicuramente, la dad, le incertezze sul futuro, lei deve dare l’esame di maturità e ancora non è che ci sia grande certezza a riguardo, le incertezze sul futuro più in generale, che vita li attende, che scenario si presenterà loro di fronte dopo la pandemia, la assenza di contatti sociali, l’impossibilità di essere spensierati, e stressanti per noi, inutile stia qui a farvi l’elenco, già sapete, e in genere le discussioni variano da figlio in figlio, e che a farle sia io o mia moglie. Anzi, per questioni concernenti più che altro il carattere, va detto che le discussioni me le becco quasi tutte io, e ...