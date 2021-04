Vaccini, Gimbe: “Somministrazioni 70-79 anni ai nastri di partenza. Inserire tra i parametri per le riaperture specifici target di copertura” (Di giovedì 15 aprile 2021) Frenano i contagi, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si é osservata infatti una riduzione del 15,4% dei nuovi casi, un aumento dei decessi del 7,5% rispetto a quella precedente e solo un inizio di alleggerimento del carico per gli ospedali. Lo segnala la Fondazione Gimbe nel suo ultimo monitoraggio settimanale. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, manca ancora all’appello un over 80 su 4 e le Somministrazioni per la fascia 70-79 sono di fatto “ai nastri di partenza”. “Se in vista della stagione estiva – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe – la priorità del Paese è rappresentata dalle progressive riaperture per rilanciare l’economia e placare le tensioni sociali”, allora ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021) Frenano i contagi, ma sono ancora più di 200 i pazienti che ogni giorno entrano in terapia intensiva. Nella settimana tra il 7 e 13 aprile, si é osservata infatti una riduzione del 15,4% dei nuovi casi, un aumento dei decessi del 7,5% rispetto a quella precedente e solo un inizio di alleggerimento del carico per gli ospedali. Lo segnala la Fondazionenel suo ultimo monitoraggio settimanale. Sul fronte delle vaccinazioni, invece, manca ancora all’appello un over 80 su 4 e leper la fascia 70-79 sono di fatto “aidi”. “Se in vista della stagione estiva – commenta Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione– la priorità del Paese è rappresentata dalle progressiveper rilanciare l’economia e placare le tensioni sociali”, allora ...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Gimbe Coronavirus, Gimbe: calano i contagi ma aumentano i morti. Oltre 200 ingressi al giorno in terapia intensiva ...conferma il calo dei nuovi ingressi giornalieri in terapia intensiva - spiega Marco Mosti di Gimbe -...- l'Italia dispone sulla carta di un 'portafoglio' di oltre 52 milioni di dosi di vaccini a cui si ...

Gimbe: +2,9% di casi in una settimana in Sardegna Lo rileva la Fondazione Gimbe nel suo monitoraggio settimanale nel quale evidenzia un peggioramento ... Sul fronte vaccini, la percentuale di popolazione che ha completato il ciclo nell'Isola è pari al ...

Covid, monitoraggio settimanale Gimbe: in Sicilia +9,3% di positivi Di fatto a incidere sono i ritardi di consegna delle aziende e le crescenti diffidenze dei cittadini verso i vaccini di AstraZeneca, e ora anche Johnson&Johnson. A evidenziarlo è l'ultimo rapporto ...

Vaccini: Acciaroli corre, la Campania no POLLICA. I dati della Fondazione Gimbe dicono che la Campania è ultima in Italia per la somministrazione della seconda dose dei vaccini anti-Covid19 ai suoi cittadini, col 4,7% della popolazione che ...

