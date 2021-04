Uomini e Donne, clamorose scene censurate: Maria De Filippi con il naso sanguinante, perché non lo abbiamo visto (Di giovedì 15 aprile 2021) Maria De Filippi è una delle conduttrici più amate in Italia e questo è indiscusso. I fan di Uomini e Donne, Amici e Temptation Island non vorrebbero mai vederla in condizioni di difficoltà, nemmeno per finta. Ecco perché, forse, è stato deciso di tagliare una scena in cui la conduttrice è a terra con il … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di giovedì 15 aprile 2021)Deè una delle conduttrici più amate in Italia e questo è indiscusso. I fan di, Amici e Temptation Island non vorrebbero mai vederla in condizioni di difficoltà, nemmeno per finta. Ecco, forse, è stato deciso di tagliare una scena in cui la conduttrice è a terra con il … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

poliziadistato : #10aprile 169° #anniversariopolizia Attività 2020 svolta da 97.918 donne e uomini #PoliziadiStato - 4.894.766 risp… - SabrinaSalerno : Questa sera donne contro uomini #NameThatTune Indovina la canzone ore 21.30 su @TV8it - MinisteroDifesa : #10aprile 169° #AnniversarioPolizia Auguri alle donne e agli uomini della @poliziadistato ???? - STARKlNDNESS : Non so se mi fa più ridere che questi tre uomini abbiano deciso di far diventare un fenomeno naturale un'ennesima i… - itsBeaverhausen : RT @ssuspirium: Trash Italiano disattivato Lello che incontra Posaman Tina torna a Uomini e Donne tutto in poco tempo -