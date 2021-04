UniVerde | Primavalle | prima classe ‘elettrosmog free’ d’Italia

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 15 aprile 2021) Roma – “Internet attraverso la luce e senza elettrosmog. In scuola a Romaapplicazione della tecnologia Li-Fi premiata da Opera2030 e Fondazionenel 2019. E’ quanto si legge in una nota della Fondazione. Alfonso Pecoraro Scanio, intervenendo all’inaugurazione dellainstallazione, con la Sindaca di Roma Virginia Raggi, Francesco Paolo Russo di ToBe che ha promosso il Li-Fi e altre autorita’ ha dichiarato: “Connettersi a Internet attraverso la luce e’ possibile, piu’ efficiente e piu’ sicuro per salute e ambiente. Roma e’ oggi lain Italia a sperimentare la tecnologia Li-Fi con lascolastica elettrosmog free nel plesso di, struttura particolarmente impegnata nell’inclusione ...