Uccisa a Napoli | riesame dispone ritorno in cella per marito

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 15 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’ottava sezione, collegio E, del Tribunale deldiha disposto il ripristino della custodia cautelare in carcere per Vincenzo Lo Presto, 43 anni, condannato a dieci anni di reclusione, con rito abbreviato, per l’omicidio preterintenzionale della moglie, Fortuna Bellisario, avvenuto a, nel 2019. I giudici hanno anche disposto che il provvedimento resti sospeso fino a quando il pronunciamento non sarà diventato definitivo, quindi, dopo la decisione della Corte di Cassazione, annunciato dal legale del 43enne. Ilha accolto l’istanza di appello presentata lo scorso 15 marzo con la quale la Procura diha chiesto il riconoscimento, nei confronti di Lo Presto, del reato di omicidio doloso e non di omicidio preterintenzionale e, di conseguenza, ...