Traffico Roma del 15-04-2021 ore 08:30 Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati all'ascolto coda per Traffico intenso sulla carreggiata interna del raccordo tra Casilina e Ardeatina code a tratti anche in esterna tra Prenestina e uscita A24 intenso il Traffico sul tratto Urbano della A24 con code tra il raccordo è la tangenziale est code anche in tangenziale Tra via delle Valli e via dei Campi Sportivi in direzione dello Stadio Olimpico incolonnamenti sulla via Flaminia tra il raccordo è via dei Due Ponti verso il centro trafficata la via Salaria con code tra via di Villa Spada il aeroporto dell'Urbe in direzione della tangenziale est sta lentamente per un incidente su piazza di Porta metronia altezza incrocio con via Druso per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it da Patrizia Ferrara per ora è tutto Grazie per ...

