Top Dieci torna su Rai 1: tutto quello che vedremo nella nuova edizione (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo le chiacchiere è arrivato il momento di fare sul serio! torna il 23 aprile 2021 in prima serata al venerdì sera Top Dieci, il programma condotto da Carlo Conti. Annunciato in un primo momento per il sabato sera della rete, dopo i numeri eccellenti di Amici, la Rai ha deciso di spostare la messa in onda del programma. In conferenza stampa però il direttore di Rai 1 Coletta ha spiegato oggi che ci sono state anche delle altre problematiche che hanno portato prima allo slittamento del programma, poi alla decisione di mandarlo in onda al venerdì. L’obiettivo della rete è quello di avere un titolo forte per questo giorno della settimana, che è stato comunque quello in cui lo show di Rai 1 era andato in onda nella passata primavera. Ma che cosa vedremo in questa nuova ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 15 aprile 2021) Dopo le chiacchiere è arrivato il momento di fare sul serio!il 23 aprile 2021 in prima serata al venerdì sera Top, il programma condotto da Carlo Conti. Annunciato in un primo momento per il sabato sera della rete, dopo i numeri eccellenti di Amici, la Rai ha deciso di spostare la messa in onda del programma. In conferenza stampa però il direttore di Rai 1 Coletta ha spiegato oggi che ci sono state anche delle altre problematiche che hanno portato prima allo slittamento del programma, poi alla decisione di mandarlo in onda al venerdì. L’obiettivo della rete èdi avere un titolo forte per questo giorno della settimana, che è stato comunquein cui lo show di Rai 1 era andato in ondapassata primavera. Ma che cosain questa...

