Toni: “Non mi sarei mai aspettato questa stagione da parte del Milan” (Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime notizie sul Milan. Luca Toni ha detto la sua sul Milan e sul lavoro di Maldini come dirigente dei rossoneri: ecco le sue parole Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Le ultime notizie sul. Lucaha detto la sua sule sul lavoro di Maldini come dirigente dei rossoneri: ecco le sue parole

Ultime Notizie dalla rete : Toni Non Atalanta - Juve, Toni: 'Dea all'altezza della Champions. Gosens? Se arrivasse un'offerta dal Real...' Commenta per primo L'ex attaccante della Nazionale Luca Toni sulle pagine di Tuttosport ha detto la sua sulla super sfida tra Atalanta e Juve , in programma ... non solo in attacco. Muriel è decisivo ...

Aversa, controlli anti Covid in città: scambio di accuse tra maggioranza e opposizione Esasperare i toni, violare le disposizioni non porterà da nessuna parte e questo in primis dovrebbe farlo la politica".

Atalanta-Juve, Toni: 'Dea all'altezza della Champions. Gosens? Se arrivasse un'offerta dal Real...' L'ex attaccante della Nazionale Luca Toni sulle pagine di Tuttosport ha detto la sua sulla super sfida tra Atalanta e Juve, in programma domenica alle 15 al ...

Juventus, Toni bacchetta Ronaldo: «Atteggiamenti che non mi piacciono» Intervenuto sulle pagine di Tuttosport, Luca Toni ha parlato di alcuni temi di casa Juve. RONALDO – «Un giocatore molto importante per la Juventus, però alcuni suoi atteggiamenti nei confronti del ...

