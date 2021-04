Time di Garrett Bradley | candidato all' Oscar | è gratis su Prime Video per una settimana

Advertising

Digital_Day : Merita davvero. E non costa nulla - RBcasting : 'Time', il documentario di Garrett Bradley candidato agli Oscar è disponibile gratuitamente su Prime Video e YouTub… -

Ultime Notizie dalla rete : Time Garrett

cinematografo.it

è diretto daBradley (Alone, America) e prodotto da Lauren Domino (The Earth Is Humming, America), Kellen Quinn (Midnight Family,Brimstone & Glory), eBradley. Gli executive ...' è diretto daBradley (Alone, America) e prodotto da Lauren Domino (The Earth Is Humming, America), Kellen Quinn (Midnight Family, Brimstone & Glory) eBradley . Gli executive ...In caso di successo, Time, un prodotto “Amazon Original” entrerà nella ... diversi premi a partire dal suo debutto al Sundance Film Festival nel 2020, dove Garrett Bradley ha vinto il Best Director ...Il documentario Time da lunedì 12 aprile è disponibile gratuitamente su Prime Video anche senza abbonamento e su YouTube. Il film sarà diretto da Garrett Bradley sarà disponibile per tutti per una ...