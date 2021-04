Spagna: legge ritarda prescrizione in casi di abuso a minori (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuova legge approvata dalla Camera dei deputati spagnola ritarda il periodo di prescrizione in casi di abuso a minori: il calcolo inizierà solo a partire da quando la vittima ha compiuto i 35 anni,... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di giovedì 15 aprile 2021) Una nuovaapprovata dalla Camera dei deputati spagnolail periodo diindi: il calcolo inizierà solo a partire da quando la vittima ha compiuto i 35 anni,...

