Slavia Praga-Arsenal 0-4 | i Gunners volano in semifinale

(Di giovedì 15 aprile 2021)0-4 Tutto facile per iche riscattano il mezzo passo falso dell’andata battendo nettamente loe si guadagnano l’accesso alle semifinali di Europa League. Succede tutto nel primo tempo con le reti di Pepe, Lacazette e Xhaka che chiudono i conti. Nella ripresa, ci pensa ancora Lacazette a calare il poker.: la sintesi Dopo un inizio un po’ difficile, isi scatenano e nel giro di un quarto d’ora chiudono il match. Apre le marcature Pepe, seguito da Lacazette e Saka. Nella ripresa i cechi cercano di essere più propositivi ma peccano di precisione. Ne beneficia l’che amministra l’incontro guadagnandosi l’accesso alle ...

Advertising

Gazzetta_it : Inizia il primo tempo supplementare Slavia Praga-Arsenal 0-3 - Gazzetta_it : Gol! Slavia Praga - Arsenal 0-4, rete di Lacazette A. (ARS) - sportface2016 : #SlaviaPragaArsenal: il video del super gol di #Lacazette (0-4) - ShowDelGol13 : RT @EnElVar: #UEL | ¡Alexandre Lacazzete y su doblete! Slavia Praga 0 - 4 Arsenal - VikingoReal13 : RT @EnElVar: #UEL | ¡Alexandre Lacazzete y su doblete! Slavia Praga 0 - 4 Arsenal -

Ultime Notizie dalla rete : Slavia Praga

Peccato che il tabellone abbia formato questo accoppiamento, perché contro Villarreal, Dinamo Zagabria, Arsenal oil compito sarebbe stato forse più semplice; eppure arrivati a questo ...di Stefano Belli} Diretta/Arsenal (risultato 0 - 3) streaming tv: Gunners in controllo CAVANI GONFIA LA RETE! All'Old Trafford è cominciata da circa dieci minuti Manchester United - ...Fortunatamente la situazione è sotto controllo, ma l'annuncio di Pierre-Emerick Aubameyang hanno shockato l'ambiente dei Gunners proprio pochi minuti prima del match di Europa League contro lo Slavia ...Lo Slavia Praga continua la sua protesta rifiutando ogni tipo di iniziativa per dire no al razzismo nel mondo. Il club ceco anche nella gara di ritorno dei quarti di finale di Europa League, ha deciso ...