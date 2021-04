Quarant’anni fa terminava la Sts-1 | prima missione dello Shuttle

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 15 aprile 2021) "Devo portarlo nell'hangar, Joe"? "Gli diamouna spolverata". Con questa battuta tra il comandanteSpaceColumbia, John Young e il capcom della Nasa, Joe Allen, il 14 aprile del 1981 si concludeva sulla pista polverosa della base aerea di Edwards, nel deserto del Mojave, in California (Usa) laspaziale Sts-1, il primo volo in assoluto di uno Space. Era lavolta che un'astronave dopo essere stata nello Spazio rientrava sulla Terra, planando come un aliante, senza motore, pronta per essere utilizzata per un nuovo volo. Ai comandi del Columbia, un veterano d'eccellenza, John Young unico comandante diad aver anche camminato sulla Luna (con l'Apollo 16). Al suo fianco, il pilota Robert Crippen, al suo primo volo. Furono ...