PS5 | packaging di è completamente riciclabile

(Di giovedì 15 aprile 2021) Un altro passo verso la “Road to Zero” di Sony Negli ultimi 50 anni l’uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono purtroppo piuttosto bassi, intorno al 9%1. Ciò ha contribuito ad aumentare l’inquinamento degli oceani del mondo, una questione di crescente e urgente

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : PS5 packaging

" Per soddisfare le ambizioni dei nuovi impegni di Sony, abbiamo deciso di spingere ulteriormente l'introduzione della nostra offerta di prodotti", ha affermato Kieren Mayers, Director of ...Non manca nemmeno il gioco con il pack normale e uno specialelenticolare . " Clicca qui ...Edition su Amazon " Clicca qui per acquistare Resident Evil Village Collector's Edition per...Negli ultimi 50 anni l'uso della plastica in tutto il mondo è aumentato di circa venti volte, ma i tassi di riciclaggio rimangono purtroppo piuttosto bassi, ...Sony Interactive Entertainment ha assicurato che il packaging di PlayStation 5 è completamente riciclabile, con un impatto basso sull'ambiente.