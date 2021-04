Pomeriggio 5 | Lory Del Santo una furia contro Elettra Lamborghini “Non può …”

Leggi su cityroma

(Di giovedì 15 aprile 2021)la nota opinionista del reality L’isola dei famosi, in onda su Canale 5 da diverse settimane, sembra che nelle scorse ore sia finita al centro di alcune critiche che le sarebbero state mosse daDel. Non è proprio un bel periodo per la ricca ereditiera più famosa d’Italia, visto che nelle scorse settimane ha dovuto anche lottareil Covid-19. Il contagio sarebbe avvenuto a pochi giorni dall’inizio del reality e di conseguenza il suo ingresso è studio è stato rimandato. Ma cosa è successo adesso conDel, la critica da parte diDelEbbene sì, la ricca ereditiera che attualmente è impegnata come già abbiamo visto come ...