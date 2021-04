Polemica sul vaccino Pfizer alla Von der Leyen. Per “bilanciare” domani la Merkel farà AstraZeneca (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è stata vaccinata oggi contro la Covid-19 con la prima dose del vaccino di BioNTech/Pfizer. Lo si apprende da fonti Ue. La presidente, che è nata nel 1958, è stata vaccinata oggi a Bruxelles nel centro vaccinale della Commissione, in accordo con le autorità del Belgio, sede principale delle istituzioni Ue. Perché la Von der Leyen si è vaccinata con Pfizer? Finora il Paese ha vaccinato contro la Covid il 20,7% della popolazione adulta (il 6,8% anche con la seconda dose), secondo l’ultimo report dell’Ecdc, che riporta dati aggiornati all’11 aprile. Non sono mancate polemiche sulla scelta della Von der Leyen di vaccinarsi con il vaccino prodotto da Usa e Germania, anziché con gli altri attualmente nella ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 aprile 2021) La presidente della Commissione Europea Ursula von derè stata vaccinata oggi contro la Covid-19 con la prima dose deldi BioNTech/. Lo si apprende da fonti Ue. La presidente, che è nata nel 1958, è stata vaccinata oggi a Bruxelles nel centro vaccinale della Commissione, in accordo con le autorità del Belgio, sede principale delle istituzioni Ue. Perché la Von dersi è vaccinata con? Finora il Paese ha vaccinato contro la Covid il 20,7% della popolazione adulta (il 6,8% anche con la seconda dose), secondo l’ultimo report dell’Ecdc, che riporta dati aggiornati all’11 aprile. Non sono mancate polemiche sulla scelta della Von derdi vaccinarsi con ilprodotto da Usa e Germania, anziché con gli altri attualmente nella ...

