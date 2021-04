Orlando | “Riaperture vanno preparate | non annunciate”

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 15 aprile 2021) (Teleborsa) – “Il nostro compito è preparare le, non annunciarle, per arrivare in modo progressivo a un allentamento”. E’ quanto affermato dal Ministro del Lavoro Andrea, in una intervista a RaiNews24. Per il titolare del lavoro è inutile “sparare date a caso” perché altrimenti “si rischia di creare disorientamento”. “Quando si arriva a punto di equilibrio questo va difeso per dare un messaggio chiaro ai cittadini. Questo è il metodo che ci dobbiamo dare tutti per evitare evitare passi falsi”. Peroccorre fare “passi lunghi quanto la gamba”, prendendo le decisioni in base ai vaccini e dalla curva epidemiologica. “Serve gradualità nelle scelte che faremo in ragione del miglioramento dei dati. Evocare aperture senza dati che si rafforzano nella direzione giusta non si fa un favore all’economia” Il Ministro ha ...