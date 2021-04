‘Ndrangheta in Toscana, il video che mostra lo sversamento di rifiuti tossici e fanghi industriali (Di giovedì 15 aprile 2021) rifiuti reflui e fanghi industriali prodotti nel distretto conciario su cui aveva messo le mani la ‘Ndrangheta. In particolare l’associazione criminale, insieme ad alcuni vertici dell’Associazione Conciatori di Santa Croce, in provincia di Pisa, si occupava di mescolare le ceneri di risulta dei rifiuti conciari classificati ‘Keu’, ossia altamente inquinanti, con altri materiali e riutilizzati in attività edilizie. Nel video, le scoperte fatte dai carabinieri. L’inchiesta, complessivamente, ha portato all’arresto di 23 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 15 aprile 2021)reflui eprodotti nel distretto conciario su cui aveva messo le mani la. In particolare l’associazione criminale, insieme ad alcuni vertici dell’Associazione Conciatori di Santa Croce, in provincia di Pisa, si occupava di mescolare le ceneri di risulta deiconciari classificati ‘Keu’, ossia altamente inquinanti, con altri materiali e riutilizzati in attività edilizie. Nel, le scoperte fatte dai carabinieri. L’inchiesta, complessivamente, ha portato all’arresto di 23 persone. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

repubblica : Maxi inchiesta 'ndrangheta in Toscana: tra gli indagati anche il capo di gabinetto di Giani e un consigliere region… - NicolaMorra63 : Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è c… - mickycaruso : RT @NicolaMorra63: Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è comuni… - ENRICO27218318 : RT @petunianelsole: In Toscana il capo di gabinetto di Giani (ereditato da Rossi), Ledo Gori, è tra gli indagati nell'inchiesta della Dda d… - Straccia2 : RT @NicolaMorra63: Ormai è come la gramigna, infestante in ogni dove. La #Ndrangheta va combattuta con la consapevolezza che non c'è comuni… -