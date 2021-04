Napoli | massaggi “bollenti” ai tempi del Covid | scoperto centro con 4 giovanissime napoletane

(Di giovedì 15 aprile 2021) Il mercato dei “hot” non si ferma neanche aidel. I Carabinieri hannounabusivo grazie alla segnalazione di un gruppo di cittadini. La struttura sorgeva a pochi passi da piazza Garibaldi. La titolare – una donna di Casoria – non esitava a sponsorizzare le offerte delattraverso il L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Advertising

cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Napoli, il centro massaggi era una casa squillo: arrivano i carabinieri -… - ottopagine : Covid e prostituzione: chiuso un centro massaggi #Napoli - larampait : #Prostituzione ai tempi del covid. #Carabinieri scoprono #centromassaggi abusivo: #pubblicità attraverso #annunci s… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli massaggi

Minformo

Dopo 5 minuti di interruzione e, con Meret ormai pronto al cambio, decide di rimanere in ... Cesare - Poiché ci sono diversi scontri diretti tra le pretendenti, io dico che ilnon deve ...Alla stessa ora alla fermata dell'autobus ATM di piazza, i carabinieri in transito hanno ... a Sesto San Giovanni, gli agenti del Commissariato hanno sanzionato un centroin via Buozzi. ...La titolare, una 50enne di Casoria, è stata denunciata per favoreggiamento della prostituzione. Il locale è stato sequestrato ...NAPOLI - Un centro massaggi abusivo dal nome esotico a pochi passi da piazza Garibaldi, a Napoli, e annunci sul web che lasciano poco all’immaginazione. Foto di ragazze seminude e in pose provocanti - ...