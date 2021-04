Minneapolis, rilasciata su cauzione agente che ha ucciso Daunte Wright (Di giovedì 15 aprile 2021) Kimberly Potter, 48 anni, accusata di omicidio colposo. Ha pagato una cauzione di 100 mila dollari, oggi comparirà davanti al giudice Leggi su rainews (Di giovedì 15 aprile 2021) Kimberly Potter, 48 anni, accusata di omicidio colposo. Ha pagato unadi 100 mila dollari, oggi comparirà davanti al giudice

Minnesota, quarta serata di proteste dopo la morte di Daunte Wright Sono continuate per la quarta serata consecutiva le proteste a Brooklyn Center, Minneapolis dopo l'uccisione del ragazzo ventenne ...

