milly_carlucci : Mi è stato segnalato che dall’account @Ballando_Rai è stato effettuato il retweet di un messaggio volgare e di cat… - milly_carlucci : E’ un fatto gravissimo e intollerabile. Seguirò fino in fondo gli sviluppi. #BallandoConLeStelle - rainboyfriends : RT @leftiscooler: @milly_carlucci @Ballando_Rai Invece invitare la nipote del Duce è così bello ???? altro che cattivo gusto! - ilmal_ditesta : @milly_carlucci @Ballando_Rai Mo 'gravissimo' non esageriamo - mimmi27612832 : @milly_carlucci Ha commesso un errore ma tutti possono sbagliare ! -

Ultime Notizie dalla rete : Milly Carlucci

Leggi anche >è intervenuta immediatamente per far rimuovere il post osceno, poi ha spiegato tutto su Twitter: ' Mi è stato segnalato che dall'account di Ballando con le Stelle è stato ...'Anche se la rete ha volti ancora giovani come Carlo Conti, Antonella Clerici,, Flavio Insinna, Mara Venier, Amadeus, si deve avere il coraggio di provarne di nuovi'. Volti che però ...Prodotto da Banijay Italia, lo show vedrà due squadre di Vip affrontarsi per scoprire classifiche di ogni genere, nel segno dell'attualità e della memoria.Milly Carlucci choc, spunta un messaggio sessuale sull'account di Ballando con le Stelle. Lei va fuori di sé: «Andrò fino in fondo». Oggi, sul profilo Twitter ...