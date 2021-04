Masters1000 Montecarlo | Rafa Nadal ai quarti in scioltezza contro il fantasma di Grigor Dimitrov

Leggi su oasport

(Di giovedì 15 aprile 2021) Con le mani in tasca e la sigaretta in bocca,si prende un posto neidi finale deldi. Lo fa in un non match, praticamente mai cominciato: il ventinovenne di Haskovo non fa una bella figura nella sua residenza, perdendo con un doppio 6-1 in nemmeno un’ora di gioco apparendo la brutta copia di sé stesso, sbagliando tantissimo sia al servizio che da fondocampo, incassando così il quattordicesimo ko in quindici partite. Per il maiorchino quello che poteva essere un test interessante al rientro è poco più di una passeggiata, al prossimo turno uno tra Andrey Rublev e Roberto Bautista Agut.pare in palla, è mobile come nei giorni migliori e non vuole lasciare il pallino del ...