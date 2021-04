Marsiglia, Sampaoli: “Penso meglio quando mi muovo, come Nietzsche” (Di giovedì 15 aprile 2021) “Oggi sono più tranquillo, una versione più calma di prima. Ma è un’incapacità personale, non riesco a pensare di fermarmi e non lo correggerei alla mia età. Penso che si debba pensare camminando. Analizzo meglio quando mi muovo che da fermo. Penso che anche Nietzsche pensasse camminando“. Curioso siparietto di Jorge Sampaoli, nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Lorient. L’allenatore del Marsiglia ha risposto così a chi gli ha chiesto perché sia sempre così agitato durante le partite. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 15 aprile 2021) “Oggi sono più tranquillo, una versione più calma di prima. Ma è un’incapacità personale, non riesco a pensare di fermarmi e non lo correggerei alla mia età.che si debba pensare camminando. Analizzomiche da fermo.che anchepensasse camminando“. Curioso siparietto di Jorge, nella conferenza stampa a due giorni dalla sfida contro il Lorient. L’allenatore delha risposto così a chi gli ha chiesto perché sia sempre così agitato durante le partite. SportFace.

