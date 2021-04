Advertising

ETGazzetta : #Maradona, il malore e quell'ambulanza respinta. Nuovi sospetti sul dottor #Luque -

Ultime Notizie dalla rete : Maradona malore

La Gazzetta dello Sport

Nell'occasione, attraverso una conversazione tra Gianinnae Nancy Forlini, la responsabile ... emerge la superficialità del neurochirurgo e della psicologa nel gestire undell'ex Pibe ...A cominciare da quanto accaduto quando, poco dopo la morte di, stroncato dain Argentina il 25 novembre scorso, alcuni settori della tifoseria organizzata cominciarono a pensare di ...Tragedia in Brasile, ammazzato il calciatore Daniel Correa Freitas in maniera brutale: il 24enne di proprietà Sao Paulo è stato torturato e evirato Una violenza brutale,... Ajax-Feyenoord termina 3-0, ...LEGGI ANCHE > > > Morte Maradona, malore per Sabella dopo la notizia: le condizioni. Brescia-Pescara, malore per Grassadonia. Attimi di paura durante la partita tra il Brescia ed il Pescara, valida ...