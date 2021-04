Mancini: “Quest’anno l’Inter ha una grande squadra. Vedo molte affinità con la mia” (Di giovedì 15 aprile 2021) A margine della conferenza stampa della Regione Marche svoltasi a Jesi, Roberto Mancini che faceva da testimonial per la promozione del territorio, ha parlato del campionato di Serie A e in particolare dell’Inter: “E’ un club di grande blasone in Italia e nel mondo, Quest’anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti. Anche quando io arrivai all’Inter non si vinceva da tanti anni, abbiamo lavorato per due anni anche con un po’ di fatica, abbiamo iniziato a vincere prima la coppa, poi siamo arrivati agli scudetti e poi c’è stata l’Inter che ha vinto tutto, le affinità tra questa di Conte e la mia sono ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 15 aprile 2021) A margine della conferenza stampa della Regione Marche svoltasi a Jesi, Robertoche faceva da testimonial per la promozione del territorio, ha parlato del campionato di Serie A e in particolare del: “E’ un club diblasone in Italia e nel mondo,ha una, è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e con serietà i risultati poi arrivano, dovrebbe essere un esempio per tutti. Anche quando io arrivai alnon si vinceva da tanti anni, abbiamo lavorato per due anni anche con un po’ di fatica, abbiamo iniziato a vincere prima la coppa, poi siamo arrivati agli scudetti e poi c’è statache ha vinto tutto, letra questa di Conte e la mia sono ...

