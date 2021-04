Mancini: «Inter? Ci sono molte affinità con la mia. I nerazzurri sono un esempio» (Di giovedì 15 aprile 2021) Roberto Mancini ha parlato anche di Inter e delle affinità con la sua squadra: le sue parole in conferenza stampa Roberto Mancini ha parlato anche di Inter e di scudetto nella conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. Le sue parole. «L’Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo. Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultati poi arrivano. Dovrebbe essere da esempio per tutti. Quando io arrivai non vinceva da tanti anni, poi vincemmo la Coppa gli Scudetti e poi arrivò Mourinho che ha vinto tutto. Le affinità sono molte». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 15 aprile 2021) Robertoha parlato anche die dellecon la sua squadra: le sue parole in conferenza stampa Robertoha parlato anche die di scudetto nella conferenza stampa organizzata dalla Regione Marche. Le sue parole. «L’è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo. Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultati poi arrivano. Dovrebbe essere daper tutti. Quando io arrivai non vinceva da tanti anni, poi vincemmo la Coppa gli Scudetti e poi arrivò Mourinho che ha vinto tutto. Le». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Chrisrev13 : RT @90ordnasselA: “L'Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo. Quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quan… - ElioNicotra : RT @90ordnasselA: “L'Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo. Quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quan… - andrearei98 : RT @90ordnasselA: “L'Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo. Quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quan… - _SiGonfiaLaRete : #Mancini: 'L'#Inter è una grande squadra, dovrebbe essere d'esempio' - gianpieromarino : RT @90ordnasselA: “L'Inter è un club di grande blasone in Italia e nel mondo. Quest'anno ha una grande squadra, è la dimostrazione che quan… -

Ultime Notizie dalla rete : Mancini Inter Inter, Mancini: "Deve servire da esempio" - Top News Roberto Mancini esalta l' Inter . Il commissario tecnico della nazionale ha parlato della serie A e della sua ex squadra nel corso di una conferenza stampa per un evento della Regione Marche. Parole al miele ...

Inter, 11 motivi per vincere lo Scudetto: il resto non conta La classifica vede l' Inter davanti di 11 lunghezze sul Milan . Un vantaggio siderale a questo ... Ci abbiamo provato con un grande ritorno, quello di Mancini , ma anche qui non è bastato. Stefano ...

Mancini: “Inter grande squadra, un esempio! Vaccinare gli atleti? Prima gli anziani” “L’Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo” ha dichiarato Mancini. “Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultat ...

Mancini: "L'Inter di Conte è un esempio per tutti. Zaniolo agli Europei? Situazione particolare, vedremo" Il CT azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni affrontando vari argomenti, sia relativi alla Nazionale che non.

Robertoesalta l'. Il commissario tecnico della nazionale ha parlato della serie A e della sua ex squadra nel corso di una conferenza stampa per un evento della Regione Marche. Parole al miele ...La classifica vede l'davanti di 11 lunghezze sul Milan . Un vantaggio siderale a questo ... Ci abbiamo provato con un grande ritorno, quello di, ma anche qui non è bastato. Stefano ...“L’Inter è una squadra con grande blasone in Italia e nel mondo” ha dichiarato Mancini. “Quest’anno ha una grande squadra ed è la dimostrazione che quando si lavora con continuità e serietà i risultat ...Il CT azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni affrontando vari argomenti, sia relativi alla Nazionale che non.